Глобальная торговля учла купленное впрок

Мировая торговля товарами может вырасти на 0,9% в 2025 году, следует из обновленного прогноза Всемирной торговой организации (ВТО). Апрельская оценка предполагала, напротив, сокращение показателя на 0,2%. Пересмотр прогноза объясняется динамикой импорта в США: всю первую половину года американские компании наращивали закупки в ожидании повышения пошлин. За январь—июнь поставки в Штаты выросли на 11% в годовом выражении.

Среди других факторов, поддержавших рост торговли, в ВТО называют «перемирие» в тарифной войне США и Китая: сделка, напомним, была заключена в середине мая. Срок ее действия истекает 12 августа. Какими будут ставки тарифов после, пока неизвестно. По данным Financial Times, переговорщики из КНР рассчитывают на ослабление экспортного контроля США за чипами, хотя вероятность такой уступки невысока.

Несмотря на потрясения, мировая торговля в первой половине года демонстрировала устойчивость, однако прогнозировать сохранение тенденции рано, заявила глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. Последствия американских торговых ограничений только предстоит оценить (большинство из них вступило в силу 7 августа). В ВТО подчеркивают, что пока затронутые тарифами страны реагируют на пошлины «сдержанно», ответные меры при этом могут создать серьезные риски для роста торговли. Поясним, многие государства отказались от оперативного реагирования на ограничения в расчете на достижение договоренностей с США.

По оценкам ВТО, в 2025 году экспорт из Северной Америки сократится на 4,2% (в апреле прогнозировалось снижение на 12,6%), импорт — на 8,3% (9,6%). Сжатие может наблюдаться в том числе в торговле Канады: страна попала под 35-процентные тарифы США. Поставки из Азии при этом могут вырасти на 4,9%, встречные — на 3,3%. В апреле предполагалось, что оба показателя увеличатся на 1,6%, изменение оценок объясняется ожидаемым расширением торговли внутри региона. Экспорт европейских товаров может снизиться на 0,9% (ждали роста на 1%), импорт в Европу — увеличиться на 0,4% (1,9%). На динамику европейских поставок будут влиять 15-процентные пошлины США (см. “Ъ” от 28 июля).

На фоне улучшения оценок 2025 года апрельский прогноз роста глобальной торговли на 2026 год (2,5%) снижен до 1,8%. Невозможность прогнозировать будущее оказывает давление на бизнес, который не уверен ни в прочности цепочек поставок, ни в необходимости инвестиций, отмечает ВТО.

Кристина Боровикова