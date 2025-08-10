Полиция задержала владелицу иномарки, проехавшейся по тротуару вдоль Невского

Полиция Петербурга задержала жительницу Московской области — владелицу BMW, который проехался по тротуару вдоль Невского проспекта. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Ранее в Сети появились кадры, на которых иномарка заезжает с проезжей части на тротуар и начинает ехать мимо пешеходов.

«В результате розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что автомобиль принадлежит 30-летней жительнице Московской области, которая ненадолго приехала в Петербург и проживает в гостинице как раз на Невском проспекте»,— пояснили в полиции.

Утром 10 августа нарушительница была доставлена в отдел ГИБДД Центрального района. Ее привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).

«Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку для проверки подлинности идентификационных номеров агрегатов»,— добавили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что автомобиль каршеринга сбил двух пешеходов и снес остановку в Красном Селе.

Дарья Астанина