Кто на Севере крайний

Намеченный на 15 августа саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на фоне военных учений «Арктический край», организованных Североамериканским командованием противовоздушной обороны (NORAD) совместно с Северным командованием вооруженных сил США (USNORTHCOM). По данным СМИ, маневры, в которых также принимают участие союзники США по НАТО, направлены на противодействие России. Москва не раз критиковала действия Североатлантического альянса в Арктике, но выражала готовность к сотрудничеству с США в этом регионе.

Учения «Арктический край» на Аляске начались 1 августа и продлятся до 31 августа. В них принимают участие подразделения военно-воздушных сил, сухопутных войск, военно-морского флота и корпуса морской пехоты США наряду с военными из Великобритании и Дании. «Ключевые задачи учений включают исполнение функций управления и контроля в поддержку задач защиты нации в Арктическом регионе, открытие театра операций на Аляске, включая порт Маккензи, демонстрация готовности»,— пояснили в Пентагоне. Часть учений, как добавили в ведомстве, направлена «на отслеживание и перехват приближающихся крылатых ракет».

На минувшей неделе в рамках «Арктического края» с объединенной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в небо над Аляской был запущен гигантский прозрачный аэростат, снабженный электрооборудованием для связи и разведки. В эти выходные в учениях задействовались военно-транспортные самолеты и вертолеты.

Сценарий учений не придается огласке, но американские СМИ сообщают, что они направлены прежде всего на противодействие России.

Об этом свидетельствует и география учений: Колд-Бей, Коцебу, Ном — основные точки маневров расположены вдоль Берингова залива и Чукотского моря. Помимо «Арктического края» на Аляске с 15 по 25 августа пройдут учения «Полярный кинжал» с участием американских «морских котиков» и других спецподразделений.

Такие учения проводятся в этом регионе в последние годы регулярно. Пентагон еще при администрации президента Джо Байдена обновил свою Арктическую стратегию, заявив о необходимости расширения военного присутствия США в Заполярье. Среди основных угроз американским интересам в регионе составители документа тогда выделили Россию, которая, по их словам, «продолжает наращивать свою военную инфраструктуру в Арктике и предъявлять чрезмерные претензии на арктические воды».

При этом в стратегии говорилось, что особую озабоченность у Вашингтона вызывает укрепляющееся сотрудничество в Арктике между Россией и Китаем, включая проводимые ими совместные военные учения.

В Кремле этот документ сочли конфронтационным, отметив, что регион не должен становиться территорией раздора и нагнетания напряженности. В МИД КНР, в свою очередь, сочли, что американская стратегия безответственно искажает намерения Китая в Арктике (см. “Ъ” от 24 июля 2024 года).

На недавнем заседании Совета по стратегическому развитию военно-морского флота помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что «Запад уже давно реализует комплекс политических, правовых, военных и экономических мер, направленных на срыв наших планов освоения Арктики, в том числе на оспаривание российского суверенитета над Северным морским путем».

Среди прочего, по его словам, странами Североатлантического альянса «ведется активная отработка действий надводного и подводного флота в высоких широтах, оттачивается проведение экспедиционных операций, разведывательно-диверсионных действий».

«Увеличение военной активности США и НАТО в арктическом пространстве повышает вероятность инцидентов, что может привести к неконтролируемой эскалации напряженности»,— предупредил Николай Патрушев.

Что же касается расширения пределов арктического шельфа, то Россия, как настаивают ее власти, добивается этого в соответствии с международным правом. С 2001 года РФ успешно взаимодействует с Комиссией ООН по границам континентального шельфа, которая уже несколько раз подтверждала претензии России на морское дно, включая в феврале 2023 года в центральной части Северного Ледовитого океана.

США же, не являясь участниками Конвенции ООН по морскому праву, при обозначении расширения внешних границ своего шельфа действуют, по словам российских официальных лиц, «в одностороннем порядке, методом силового захвата». В декабре 2023 года американцы объявили об изменении границ своего шельфа в Арктике и Беринговом море, предъявив претензии на участок около 1 млн кв. км. Американские СМИ тогда сообщали, что США заинтересованы в добыче нефти, газа и редких минералов в этом регионе. Россия официально заявила о непризнании объявленных Вашингтоном новых границ, подчеркнув, что «односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам».

Между тем с возвращением Дональда Трампа в Белый дом именно сотрудничество в Арктике упоминалось сторонами чаще всего среди возможных перспективных сфер возобновления взаимодействия России и США.

«Нормальное взаимодействие в деле развития Арктики еще первой администрацией Дональда Трампа рассматривалось как перспективное направление развития диалога Москвы и Вашингтона. Не исключено, что и на сей раз США обратят внимание на этот регион и проявят интерес к совместному решению накопившихся там задач. А их немало — укрепление атмосферы доверия, экономические проекты, развитие транспортного потенциала, защита экосистем и многое другое»,— говорил Николай Патрушев в недавнем интервью “Ъ” (см. “Ъ” от 22 апреля).

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 31 июля на форуме «Арктика — регионы», также заявил, что Россия «неизменно выступает за поддержание мира и стабильности на Севере» и «остается открытой для прагматичного взаимодействия в Арктике со всеми, кто готов к равноправному и уважительному диалогу».

За взаимодействие с США в Арктике высказался и глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. «Рожденная как Русская Америка — православные корни, форты, пушной промысел — Аляска отражает эти связи и делает США арктической страной»,— написал он на своей странице в социальной сети X 9 августа, комментируя предстоящий саммит президентов двух стран. А далее, уже обращаясь к США, добавил: «Давайте сотрудничать в области окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за ее пределами».

Елена Черненко