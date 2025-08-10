Власти Финляндии прокомментировали запуск узла связи «Билайна» в Хельсинки

«Билайн» запустил узел связи в Хельсинки для повышения скорости передачи данных. В министерстве транспорта и связи Финляндии сообщили газете Iltalehti, что внимательно следят за ситуацией.

При этом мониторинг небольших точек связи не входит в основную деятельность ведомства. Хотя «Вымпелком» является крупным оператором в России, его точки связи в других странах могут контролировать более мелкие юрлица, пояснили в пресс-службе. Для запуска таких точек подключения не требуется разрешения властей.

По словам вице-президента по операторскому бизнесу «Билайна» Сергея Быкова, новая точка обмена интернет-трафиком ускорит работу зарубежных сервисов для клиентов в России. Так, пропускная способность соединения с Telegram выросла до 1,4 до 2 Тбит/с, сообщали в компании.

Подробнее о деятельности оператора — в материале «Ъ» «“Вымпелком” уходит в виртуальность».