«Формула-1» развернула доходы

Компания Liberty Media, владеющая коммерческими правами чемпионата мира «Формулы-1», опубликовала отчетность за второй квартал 2025 года. За означенный период собственно «формульная» выручка структуры составила $1,2 млрд. При этом операционные доходы, сгенерированные «Формулой-1», подпрыгнули сразу на 249%. Примечательно, что первый квартал у серии был убыточным, но благодаря в том числе выходу на экраны фильма «F1» с Брэдом Питтом в главной роли серии удалось вернуться на траекторию роста. Третий квартал, в котором уже будут учтены доходы, генерируемые мотогоночным чемпионатам MotoGP, сделка по приобретению которого была закрыта Liberty Media в начале июля, обещает быть еще более впечатляющим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент «Формулы-1» Стефано Доменикали (справа)

Фото: Manu Fernandez / AP Президент «Формулы-1» Стефано Доменикали (справа)

Фото: Manu Fernandez / AP

Владелец «Формулы-1» — американская компания Liberty Media отчиталась о доходах за второй квартал 2025 года (завершился 30 июня). Промежуточная отчетность такого рода редко вызывает заметный интерес, но сейчас другой случай. Дело в том, что в первом квартале (завершился 31 марта) Liberty Media сообщила о снижении доходов год к году сразу на 27%. Кстати, впервые с 2020 года. Но тогда все объяснялось тем, что старт чемпионата мира из-за пандемии COVID-19 задержался до мая. Правда, в абсолютных цифрах показатель первого квартала 2025 года — $403 млн — все равно был вторым за все время, что Liberty Media владеет «Формулой-1» (контроль над серией американцы получили в 2016 году). Но инвесторов не могло не беспокоить то, что серия ушла с траектории роста и ее расходы превысили доходы.

Как показывают данные за второй квартал, возвращение к хорошим показателям получилось впечатляющим. Выручка Liberty Media за отчетный период от собственно «Формулы-1», к которой относятся поступления от промоутерских контрактов (плата за право проведения гонки), рекламных соглашений и реализации прав на телетрансляции, выросла на 41% год к году и достигла $1,226 млрд (еще $145 млн получено из других источников).

Это лишь третий случай, когда квартальный доход, сгенерированный «Формулой-1», превысил $1 млрд.

Причем два предыдущих приходились на конец года, когда зачастую решается судьба титула и интерес публики естественным образом возрастает. В отчетности указывается, что операционная прибыль «Формулы-1» выросла сразу на 249% (год к году) и достигла $293 млн. И это несмотря на то, что увеличились и расходы.

В частности, на выплаты командам пошло $513 млн против $435 млн во втором квартале 2024 года.

Суммарные выплаты командам в 2025 году достигли $635 млн.

«Конюшни» получают выплаты согласно местам, занятым в Кубке конструкторов в предыдущем сезоне. Скажем, в 2024 году Liberty Media перечислила десяти командам $1,53 млрд.

Примечательно, что одним из драйверов роста доходов «Формулы-1», в частности за счет роста телеаудитории примерно на 4%, стал выход на экраны блокбастера «F1» с Брэдом Питтом в главной роли. Фильм собрал в прокате более $550 млн, став самым кассовым как в истории Apple, так и за карьеру самого Брэда Питта. Правда, сама Liberty Media вряд ли получит заметную долю от этих денег.

Главный бухгалтер Liberty Media Брайан Уэндлинг, слова которого приводит портал Sportspro, охарактеризовал непосредственный доход компании за передачу права использования символики «Формулы-1» авторам фильма «умеренным». Однако, по словам президента «Формулы-1» Стефано Доменикали, успех фильма «F1» действительно способствовал росту зрительского интереса к гонкам, особенно у молодого поколения.

Результаты третьего квартала могут оказаться еще более впечатляющими. Дело в том, что в начале июля Liberty Media закрыла сделку по приобретению MotoGP, крупнейшей мотогоночной серии мира (покупка обошлась в $4,2 млрд), и теперь ее показатели будут учитываться в отчетности компании.

Александр Петров