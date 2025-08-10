Прощание с народным артистом РФ Иваном Краско должно состояться 13 августа

Прощание с народным артистом России Иваном Краско, предварительно, должно состояться 13 августа. Об этом РИА Новости сообщил источник в окружении актера.

«Скорее всего, в среду. Точную информацию позже сообщит театр (Театр имени Комиссаржевской, где служил Иван Краско. — прим. ред)»,— сказал собеседник агентства.

В субботу, 9 августа, депутат петербургского ЗакСа Александр Ржаненков сообщил о смерти артиста, который не дожил 1,5 месяца до своего 95-летия.

Дарья Астанина