Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прощание с народным артистом РФ Иваном Краско должно состояться 13 августа

Прощание с народным артистом России Иваном Краско, предварительно, должно состояться 13 августа. Об этом РИА Новости сообщил источник в окружении актера.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Скорее всего, в среду. Точную информацию позже сообщит театр (Театр имени Комиссаржевской, где служил Иван Краско. — прим. ред)»,— сказал собеседник агентства.

В субботу, 9 августа, депутат петербургского ЗакСа Александр Ржаненков сообщил о смерти артиста, который не дожил 1,5 месяца до своего 95-летия.

Дарья Астанина

Новости компаний Все