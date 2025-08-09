Гэндальфа больше нет: актер Иван Краско скончался на 95-м году жизни

В Петербурге на 95-м году жизни скончался народный артист Российской Федерации Иван Краско. Об этом сообщил 9 августа депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ржаненков в своем Telegram-канале.

Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

«Иван Иванович прожил долгую, насыщенную жизнь. Он оставил после себя огромное творческое наследие, но главное — память в сердцах. Ушел человек, но останется его тепло, его мудрость, его неповторимый свет»,— написал господин Ржаненков.

Депутат ЗакСа подчеркнул, что Иван Краско был любимым актером и голосом для целых поколений. По его словам, народный артист России любил жизнь в каждом ее проявлении, умел радоваться мелочам, ценить людей и никогда не изменить себе.

«С ним всегда было легко — и поговорить о высоком, и посмеяться над чем-то простым. Он умел слушать и слышать, умел поддержать так, что становилось теплее даже в самые сложные времена»,— добавил парламентарий.

Отметим, что большая часть карьеры господина Краско была связана с театром имени В. Ф. Комиссаржевской, где актер прослужил более 50 лет и сыграл около сотни ролей.

Любители кино знают Ивана Ивановича в роли волшебника Гэндальфа в фильме «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса», по роли Григория Распутина в польско-российской картине «Прекрасная незнакомка» и многим другим.

Андрей Маркелов