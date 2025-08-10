В Казани после дождя перестали работать светофоры на четырех перекрестках
На четырех перекрестках в Казани перестали работать светофоры после сильного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
Светофоры перестали работать на перекрестках улиц:
- Мира — Советская;
- Мира — Шоссейная (поселок Дербышки);
- Аграрная — Автовокзал «Южный»;
- Салимжанова — Миннулина.
На места выехали бригады автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) для ремонта объектов. Водителям и пешеходам рекомендуется быть осторожными рядом с перечисленными перекрестками и обращать внимание на дорожные знаки.
Ранее сообщалось, что 10 и 11 августа прогнозируют дожди, грозы и град.