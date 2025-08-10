Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Казани после дождя перестали работать светофоры на четырех перекрестках

На четырех перекрестках в Казани перестали работать светофоры после сильного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Светофоры перестали работать на перекрестках улиц:

  • Мира — Советская;
  • Мира — Шоссейная (поселок Дербышки);
  • Аграрная — Автовокзал «Южный»;
  • Салимжанова — Миннулина.

На места выехали бригады автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) для ремонта объектов. Водителям и пешеходам рекомендуется быть осторожными рядом с перечисленными перекрестками и обращать внимание на дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что 10 и 11 августа прогнозируют дожди, грозы и град.

Диана Соловьёва