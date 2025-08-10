В Татарстане 10 и 11 августа пройдут грозы, дождь и град

На территории Татарстана вечером 10 августа, ночью и днем 11 августа прогнозируют грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–18 м/с. Местами ожидается сильный дождь, град, ночью и утром возможен туман. Об этом рассказали в официальном приложении МЧС России.

В министерстве рекомендуют гражданам не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

Сегодня в ГАИ Казани также предупредили о сильном дожде. Водителей просят быть бдительными и снижать скорость.

Диана Соловьёва