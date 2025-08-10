Emirates запретила использовать пауэрбанки во время полета

Эмиратская авиакомпания Emirates опубликовала новые правила, ограничивающие перевозку и использование внешних аккумуляторов (пауэрбанков) в самолете из-за рисков возгорания. С 1 октября на рейсах авиакомпании будет запрещено использовать пауэрбанки во время полета. Перевозить их будет по-прежнему разрешено, однако их емкость должна быть не более 100 ватт-часов, а размещать их можно будет только в кармане сиденья или под ним, а не в ящиках для ручной клади над сиденьем.

Emirates объяснила свое решение «растущим числом инцидентов с литиевыми аккумуляторами на борту во всей авиационной отрасли». В январе самолет южнокорейской авиакомпании Air Busan сгорел перед взлетом, предположительно из-за возгорания пауэрбанка, все пассажиры были эвакуированы. Об инцидентах с пауэрбанками сообщали также Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, JetBlue, Virgin Australia и др. В июне загорелся пауэрбанк во время рейса авиакомпании «Якутия» из Санкт-Петербурга в Якутск.

Многие авиакомпании уже запрещают перевозку пауэрбанков в багаже, однако брать их с собой в салон в ручной клади и использовать на борту обычно разрешено. Правда, в некоторых случаях ограничения на использование во время полета уже введены — в частности, они действуют во всех южнокорейских авиакомпаниях, сингапурской Singapore Airlines, австралийской Qantas, таиландской Thai Airways и в некоторых других авиакомпаниях. Отраслевые эксперты считают, что в ближайшее время подобные ограничения будет вводить все больше авиакомпаний.

