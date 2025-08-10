Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о травмировании двухлетнего ребенка в дошкольном образовательном учреждении в Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бастрыкину доложат о травмировании двухлетнего ребенка в детском саду в Чувашии

В СМИ появилась информация, что в детском саду села Яльчики Яльчикского муниципального округа двухлетний ребенок получил травмы. По предварительным данным, 8 августа несовершеннолетний получил перелом бедренной кости во время игры с другими детьми.

По данному факту в СУ СКР по Чувашии организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Александру Полтинину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Диана Соловьёва