В Чувашии СК проводит проверку по факту травмирования ребенка в детском саду

СУ СКР по Чувашской Республике проводит проверку по факту травмирования ребенка в детском саду «Солнышко» села Яльчики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 8 августа воспитанник младшей группы получил перелом бедренной кости во время игры с другими детьми.

Следственные органы организовали доследственную проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователь устанавливает подробные обстоятельства произошедшего и проводит необходимые следственные действия.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Анар Зейналов