В аэропорту Казани задержаны 12 рейсов

В аэропорту Казани задержаны 12 рейсов на вылет и прилет. Информация об этом появилась в онлайн-табло воздушной гавани.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Из аэропорта Казани задерживаются вылеты пяти самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Анталью и Сочи. Время задержек составляет до 2 часов 10 минут.

На прибытие в Казань задержаны семь авиарейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Новокузнецка и Бишкека.

Вчера аэропорты Казани и Нижнекамска были временно закрыты на фоне введенной в трех городах Татарстана угроза атаки беспилотниками.

Диана Соловьёва