При обстреле поселка под Шебекино погибла женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели жительницы села Новая Таволжанка Шебекинского округа. По словам чиновника, населенный пункт попал под обстрел.

«Вследствие прямого попадания снаряда в надворную постройку женщина скончалась на месте»,— заявил глава региона.

За прошедшие сутки в Шебекинском округе были замечены 14 беспилотников, «10 из которых подавлены», сообщил Вячеслав Гладков. В Новой Таволжанке дрон ударил по социальному объекту.