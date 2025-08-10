Власти ОАЭ опровергли массовое закрытие счетов связанных с Россией компаний

Власти ОАЭ привержены международным стандартам банковского регулирования, одинаковым для всех держателей счетов вне зависимости от национальной принадлежности. Об этом заявил ТАСС представитель правительства страны, комментируя информацию о масштабных банковских проверках.

«ОАЭ полностью соблюдают международные стандарты», — заявил собеседник ТАСС. Он отметил, что финансовые учреждения вправе отклонять заявки, которые считают высокорискованными. Однако такие решения «не направлены против какой-либо конкретной национальности». Массового закрытия счетов каких-либо организаций не проводилось, добавил источник.

СМИ писали, что местные власти пытались установить масштабы взаимодействия компаний с Россией, а также что банки «зачищали свои российские портфели».

