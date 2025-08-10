Осужденные платят дважды

Как стало известно “Ъ”, кассационный суд подтвердил законность взыскания более 330 млн руб. с бывших гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой. Они, а также адвокат Игорь Третьяков ранее были осуждены на различные сроки по делу о хищении средств НПО путем оплаты фиктивных юридических услуг. Экс-управленцы указывали, что ущерб уже был взыскан через арбитраж, однако суд решил, что в том случае речь шла о возврате средств после признания сделок ничтожными, а в этом — о возмещении убытков от преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лемешевский (в центре) во время судебного заседания

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Лемешевский (в центре) во время судебного заседания

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове на днях оставил без удовлетворения жалобу Сергея Лемешевского и Екатерины Аверьяновой. Экс-руководители НПО имени Лавочкина (входит в «Роскосмос») просили отменить решение Химкинского горсуда Подмосковья и апелляционное определение Мособлсуда, постановивших взыскать с них «денежные средства в общей сумме 332 526 654 руб. 92 коп.».

В качестве основания экс-управленцы указывали, что и ущерб подсчитан следствием был неправильно, и налицо двойное взыскание суммы.

Согласно документам суда, они лично давали объяснения кассационной инстанции, поскольку уже освободились из мест лишения свободы.

Как ранее сообщал “Ъ”, в 2018 году Следственный комитет России возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого стали гендиректор НПО имени Лавочкина и глава дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова. Было установлено, что в июле 2015 года Екатерина Аверьянова по указанию своего руководителя договорилась с главой адвокатского бюро Игорем Третьяковым и оформила с его организацией без проведения конкурса 23 соглашения об оказании юридической помощи предприятию.

При этом оплата услуг юристов бюро «Третьяков и партнеры» была, по подсчетам следствия, завышена — по каждому из договоров НПО было обязано выплатить не менее 400 тыс. руб., а также премии за выигранные дела. Деньги, уплаченные адвокатам, включались НПО в себестоимость собственной продукции. Таким образом, отмечалось в деле, на юристов расходовались бюджетные средства, выделяемые предприятию в рамках госзаказа. Также следствие установило, что из полученных бюро за три года 332,5 млн руб. Игорь Третьяков перевел на свой счет 167 млн руб.

Суд, рассматривая это дело, посчитал доказанным, что на самом деле привлеченные объединением сторонние юристы в арбитражных процессах не участвовали, а всю работу, связанную с ними, выполняли штатные сотрудники предприятия. Отметим, что в основном адвокаты Игоря Третьякова должны были представлять интересы НПО в тяжбах предприятия с его головной структурой — госкорпорацией «Роскосмос».

Изначально Сергей Лемешевский и Игорь Третьяков были заключены под стражу, а Екатерину Аверьянову оставили под домашним арестом. Она, кстати, заключила с прокуратурой соглашение о досудебном сотрудничестве, однако позже его расторгли. Надзорное ведомство посчитало, что условия сделки Екатерина Аверьянова не выполнила, не сообщив следствию ничего нового. Имущество фигурантов на сумму около 400 млн руб. было арестовано.

В октябре 2022 года Химкинский горсуд Московской области признал всех троих виновными, приговорив Сергея Лемешевского как организатора аферы к семи с половиной годам колонии общего режима, а Игоря Третьякова и Екатерину Аверьянову — к семи и шести годам соответственно. Гражданский иск о возмещении ущерба, поданный потерпевшими — НПО «Роскосмос», тот же Химкинский суд рассмотрел в гражданском процессе и в конце 2023 года удовлетворил его частично — только по претензиям НПО и лишь в отношении Сергея Лемешевского и Екатерины Аверьяновой. Оказалось, что в 2018–2019 годах через арбитраж с Игоря Третьякова была уже взыскана вся эта сумма, так как все договоры были признаны ничтожными. В августе 2020 года Игорь Третьяков был признан банкротом и началась процедура реструктуризации долгов.

Тем временем бывшие управленцы НПО пытались оспорить в судах как сумму начисленного ущерба, так и вообще само решение о взыскании, указывая, что деньги потерпевшей стороне уже возвращены через арбитраж.

Свои жалобы Екатерина Аверьянова направляла из расположенной в Можайске женской ИК-5, а Сергей Лемешевский из ИК-6 в Коломне. Последний, кстати, в заключении прошел обучение по специальности «укладчик-упаковщик» и был трудоустроен. Год назад он безуспешно пытался добиться замены неотбытой части наказания на более мягкое. Его адвокат указывал на состояние здоровья, примерное поведение, участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях колонии и добровольное погашение причиненного ущерба — к материалам были приложены четыре квитанции на 30 тыс. руб. каждая. Впрочем, суд тогда посчитал, что осужденный «не достиг нужной степени исправления». Правда, позже управленцы вышли на свободу.

В итоге довод о двойном взыскании денег суд отверг, посчитав, что с уже бывшего адвоката Игоря Третьякова средства были истребованы «вследствие признания оспариваемых прокурором сделок недействительными (ничтожными), в то время как по настоящему делу основанием заявленных исковых требований является возмещение ущерба, причиненного преступлением».

Сергей Сергеев