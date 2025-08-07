ВСМ Москва — Петербург включили в проект схемы столичного метро

Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Санкт-Петербург включили в проект будущей схемы московского метро, пишет «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр ВСМ.

В сообщении центра отмечается, что включение магистрали в карту развития рельсового каркаса столицы подчеркивает «стратегическое значение проекта» для формирования современной, комфортной и доступной транспортной инфраструктуры.

Пуск ВСМ запланирован на второй квартал 2028 года. Новая трасса с пассажиропотоком 23 млн человек в год станет первой из пяти планируемых ВСМ, которые соединят столицу с Казанью и Екатеринбургом, Адлером, Минском и Рязанью. Трасса ВСМ до Петербурга уже определена: магистраль пройдет через Тверь и Великий Новгород.

Протяженность трассы с учетом входов в Москву и Санкт-Петербург — 679 км. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Полина Мотызлевская