WP: США не приглашали Зеленского на готовящуюся встречу Трампа и Путина

Власти Соединенных Штатов пока не пригласили президента Украины Владимира Зеленского на встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая планируется на Аляске, сообщает The Washington Post. Переговоры США с украинской стороны, по данным издания, продолжаются.

Фото: Amber Bracken / Reuters Владимир Зеленский

Дональд Трамп ранее объявил о встрече с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. СМИ писали, что одним из условий могло быть согласие Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским, но Трамп опроверг эту информацию, хотя не исключил возможность трехсторонней встречи.

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает встречи с Владимиром Зеленским, но пока условия для этого не созданы. Господин Зеленский говорил, что Украина открыта к диалогу в любом формате. Телеканалы CBS и NBC писали, что участие Владимира Зеленского в переговорах возможно, но сейчас Белый дом сосредоточен подготовке встречи президентов США и России.