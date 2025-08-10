На свадьбу по билетам

Во Франции начали продавать билеты на чужие свадьбы, услугу предложил новый стартап Invitin. Сервис работает с начала этого года. Сейчас на сайте для бронирования доступны девять свадеб. Стоимость одного билета варьируются от €80 до €150. В самой компании отмечают, что такая схема выгодна молодоженам. Случайные люди, который за деньги приходят посмотреть на торжество, помогают покрыть часть расходов. Сервис взимает комиссию в размере 20% с каждого проданного билета.

С учетом того, что свадьбы обходятся французам довольно дорого, услуга действительно со временем может оказаться востребованной, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова: «Бизнес этот пока что нельзя назвать быстрорастущим. Около шести пар на данный момент участвуют в этой программе. В случае, если заявка платного гостя будет утверждена, он может поприсутствовать и даже активно поучаствовать во всех обязательных эпизодах французской свадьбы, начиная с регистрации в мэрии, если такая планируется, торжественной церемонии, послесвадебного коктейля в течение дня и, конечно, большого праздничного застолья с танцами и так далее.

В свою очередь, новобрачные за счет таких приглашений смогут в том числе и улучшить финансовый баланс этого мероприятия, получив дополнительные средства на его проведение.

Но надо сказать, что €100-150 — это, конечно, капля в море, поскольку в среднем празднование обходится французам где-то в €20 тыс. €100-150 — это как раз бюджет на одного гостя с точки зрения праздничного ужина, шампанского и других сопутствующих расходов».

В Индии уже несколько лет существует проект JoinMyWedding, который позволяет туристам купить билет и побывать на «настоящей» свадьбе. Кроме того, в стране набирает популярность новый формат вечеринок — так называемые фальшивые свадьбы. На мероприятиях воссоздается атмосфера традиционного индийского торжества, но при этом нет ни жениха, ни невесты. О новом увлечении зумеров в стране пишет BBC. «Фальшивые свадьбы» начали проводить отели, клубы и частные компании. Стоимость билетов варьируется от $17 до $180, уточняет издание. А могут ли подобные услуги пользоваться спросом в России? С этим вопросом “Ъ FM” обратился к представителям свадебной индустрии.

Организатор и ведущая свадебных мероприятий Наталья Волкова: «Такая практика, когда незнакомые люди могут пройти на свадьбу, в России есть. Более того, я сама вела такое мероприятие. Но это, конечно, не пользуется популярностью у нас. Если говорить в процентном соотношении, то 99% — это классические свадьбы, на которые приглашают родных и близких. И лишь 1% — это те торжества, куда можно попасть совершенно незнакомому человеку за деньги. На той свадьбе, которую вела я, билет стоил 5 тыс. руб.». Распорядитель свадебного агентства Family Олег Алмаев: «Для европейцев это больше бизнес. Но все-таки свадьба — это свое какое-то закрытое мероприятие. Мне сложно представить, как можно пойти на торжество к людям, которых я не знаю. Как вариант посмотреть культуру, возможно. Но все-таки они будут себя чувствовать не своей тарелке». Генеральный директор агентства Leybman Wedding Евгения Лейбман: «Наверное, все зависит от того, насколько авантюрна пара и готова ли она на какие-то эксперименты. Я думаю, все-таки нам эта идея пока чужда. У нас на свадьбе присутствуют самые близкие и родные люди, которые и на фотографиях остаются, и на видео. Если пара не против через 10 лет пытаться вспомнить, кто это на фото, то, возможно, такой вариант подойдет. Но это пока не в нашем менталитете. Возможно, лет через 10 что-то изменится, но пока нет. А вот услуга найти себе пару, чтобы пойти на свадьбу, мне кажется, это хорошая идея».

Как отмечают опрошенные “Ъ FM” участники рынка, стоимость свадьбы в Москве варьируется от 800 тыс. руб. до 10 млн руб. и зависит от уровня ресторана, числа гостей, декора и развлечений. Среднее мероприятие на 50 человек обойдется молодоженам в сумму от 2,5 млн руб.

