Облигации погасят в суде

Как стало известно “Ъ”, уже осужденных в конце прошлого года за незаконный вывод из столичного КБ «Город» 10,6 млрд руб. бывших бенефициара этого кредитного учреждения Владимира Кваснюка (Юшваева) и нескольких топ-менеджеров ожидает новый процесс. На этот раз Пресненскому суду Москвы предстоит рассмотреть эпизод о хищении из «Города» еще почти 1,1 млрд руб. под видом операций с ценными бумагами.

Владимир Кваснюк перед началом заседания суда.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уголовное дело, которое после утверждения прокуратурой обвинительного заключения в конце июля поступило для рассмотрения по существу в Пресненский райсуд столицы (предварительное слушание назначено на 12 августа), было выделено в отдельное производство из материалов «большого» расследования хищений в банке «Город». В недавно завершенном деле оказались новые фигуранты.

Помимо уже осужденных ранее Владимира Кваснюка (который сменил фамилию и стал Юшваевым) и нескольких бывших топ-менеджеров кредитного учреждения, в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) обвиняются контролировавшие инвестиционную компанию «Сити капитал» Елена Косенко и Светлана Ануфриева.

Дело в отношении еще одного обвиняемого — совладельца брокерской компании Rye, Man & Gor Securities Андрея Горбатова, по данным источников “Ъ”, выделено в отдельное производство в связи с розыском последнего.

Отметим, что лицензия у брокерской компании была отозвана Центробанком в январе 2016 года. Как сообщал тогда регулятор, причиной стало проведение сомнительных операций и неоднократное в течение года нарушение антиотмывочного законодательства, требующего должным образом идентифицировать клиентов.

По версии столичного управления Следственного комитета России (СКР), операции по приобретению ценных бумаг были осуществлены предполагаемыми злоумышленниками с июня по октябрь 2015 года, а еще через месяц «Город» с долгом более 12 млрд руб. лишился лицензии.

Менее чем за полгода, как полагает следствие, участники схемы, используя фирму «Сити капитал» и ООО Rye, Man & Gor Securities, оформили фиктивную покупку 61 облигации федерального займа (ОФЗ) и 121 облигации ПАО ВТБ. За эти ценные бумаги банк «Город» перевел почти 1,1 млрд руб. В дальнейшем, по версии СКР, для «придания видимости законности сделки и сокрытия следов преступления» облигации под видом соглашения о взаимозачете были переданы подконтрольному фигурантам другому юридическому лицу.

Между тем, по данным “Ъ”, в материалах имеются документы, подтверждающие, в частности, что покупка тех же ОФЗ у ИК «Сити капитал» сначала осуществлялась за реальные деньги, а сами ценные бумаги какое-то время находились на балансе банка «Город».

Однако затем они действительно были переуступлены третьему лицу в рамках взаимозачета.

Отметим, что свою вину никто из фигурантов не признает, и по этой причине все они намерены возражать против прекращения производства по этому уголовному делу по не реабилитирующему подсудимых основанию — в связи с истекающим в октябре 2025 года десятилетним сроком давности.

Тем временем 8 августа Мосгорсуд завершил начатое еще в апреле 2025 года рассмотрение апелляционной жалобы на приговор, вынесенный бывшим бенефициару «Города» Владимиру Кваснюку (Юшваеву), председателю правления Станиславу Кулагину, сменившему его на этом посту Владимиру Генералову и теневому финансисту Евгению Смирнову. Еще два фигуранта — проживающий в Испании бывший акционер банка «Город» Сергей Кваснюк (сын Владимира Кваснюка) и скрывающийся в США ранее судимый Александр Агабеков — числятся в международном розыске.

Как уже рассказывал “Ъ”, все подсудимые в ноябре прошлого года были признаны Симоновским судом Москвы виновными в незаконном выводе в 2013–2015 годах из «Города» и банка «Таурус» 10,6 млрд руб. и получили от четырех с половиной до десяти лет лишения свободы.

Тогда в материалах дела говорилось, что хищения в КБ «Город» совершались путем заключения фиктивных договоров купли-продажи, а также договоров цессии.

Последние были заключены с фирмами, подконтрольными организаторам аферы. Самая крупная из них, по версии обвинения, была совершена 30 октября 2015 года, когда по указанию Владимира Кваснюка и Станислава Кулагина были заключены договоры цессии с ООО «Нефтьгаз-развитие», согласно которым банк передал фирме права требования по наиболее ликвидным кредитам, выданным 94 юридическим и физическим лицам. Их общая сумма составила 10,47 млрд руб., а банк получил взамен неликвидные бумаги нескольких компаний.

Одновременно с этим Владимир Кваснюк и Станислав Кулагин и их сообщники занимались выводом средств из банка «Таурус». Путем выдачи невозвратных валютных кредитов фирмам-однодневкам под предлогом покупки земельных участков всего, по данным обвинения, было выдано 234,9 млн руб.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда отказала прокуратуре в ужесточении приговора по этому делу, исключила эпизод с «Таурусом» по сроку давности и снизила наказания Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину с десяти до восьми лет. Отметим, что свои сроки осужденные уже успели отбыть и на новый процесс будут приезжать из дома. Из СИЗО в суд будут доставлять только Светлану Ануфриеву и Елену Косенко.

Олег Рубникович