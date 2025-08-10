В возрасте 63 лет умер театральный режиссер Юрий Бутусов. Об этом в соцсетях сообщили актриса Варвара Шмыкова и режиссер Александр Молочников.

Фото: Виктор Васильев, Коммерсантъ Юрий Бутусов

Юрий Бутусов поставил десятки спектаклей в театрах Санкт-Петербурга, Москвы и за рубежом. В 2018–2022 годах был главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова. В 2011–2018 годах — главный режиссер Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета.

Преподавал в Санкт-Петербургской Академии театрального искусства, РАТИ (ГИТИС). В 2020 году был руководителем режиссерского курса в ГИТИСе. Родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. Имеет множество наград, в том числе «Золотая маска», «Золотой софит», премия Станиславского, «Чайка».