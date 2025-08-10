Сотрудницу мэрии Екатеринбурга Шведкину взяли под стражу по делу о мошенничестве

Бывшего председателя челябинской региональной общественной организации «Агентство развития туризма», заместителя директора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга Дину Шведкину взяли под стражу по делу о мошенничестве. Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, она пробудет под стражей до 8 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Екатеринбурга Фото: Администрация Екатеринбурга

Дину Шведкину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Претензии силовиков связаны с ее прошлым местом работы в Челябинской области.

Следствие считает, что в период с ноября 2023 года по июль 2025 года Дина Шведкина похитила часть денег из субсидии от правительства Челябинской области. Она заключила госконтракт на строительство информационного центра на туристическом маршруте по «искусственно завышенной стоимости». Из субсидии на сумму свыше 6,8 млн руб. она, по данным следствия, присвоила более 700 тыс. руб. и распорядилась этими деньгами по своему усмотрению.