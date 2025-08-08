Сотрудницу мэрии Екатеринбурга Шведкину задержали по подозрению в мошенничестве

В Златоусте (Челябинская область) сотрудники ФСБ задержали заместителя главы департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга Дину Шведкину. По данным «Ъ-Южный Урал», она подозревается в мошенничестве в крупном размере по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Фото: Администрация Екатеринбурга Дина Шведкина

Претензии силовиков связаны с ее работой в Челябинской области: ранее она была директором муниципального учреждения «Центр развития туризма» и председателем Челябинской региональной организации «Агентство развития туризма» (Златоуст), которой, по информации источника, руководит до сих пор.

Следствие считает, что в период с ноября 2023 года по июль 2025 года Дина Шведкина похитила часть денег из субсидии от правительства Челябинской области — деньги были направлены на развитие туризма. Она заключила госконтракт на строительство информационного центра на туристическом маршруте на горе Косотур по «искусственно завышенной стоимости». Из субсидии на сумму свыше 6,8 млн руб. она, по данным следствия, присвоила более 700 тыс. руб. и распорядилась этими деньгами по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются другие возможные факты ее противоправной деятельности.

