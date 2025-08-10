Поражение со смертельным счетом

Сразу двумя трагедиями обернулся боксерский турнир, проходивший 2 августа в Токио. На пятые сутки после его завершения от полученных на ринге травм скончался 28-летний Сигэтоси Котари. На следующий день умер его ровесник Хиромаса Уракава. Это уже третье за полтора года подобное происшествие в японском боксе вынудило национальную боксерскую комиссию пересмотреть регламент соревнований. Впрочем, кажется, что корень проблемы еще не найден, а меры по сокращению длительности поединков только первый шаг в реформировании вида.

Фото: @wbointernational Хиромаса Уракава

Проходной региональный турнир в Токио, главным событием которого был бой за звание чемпиона Восточной и тихоокеанской боксерской федерации (OPBF) во втором полулегком весе (до 58,967 кг), стал, вероятно, главным событием недели в боксе. Виной всему трагическое стечение обстоятельств. Спустя неделю после соревнования нет в живых сразу двух его участников. Одного, 28-летнего Сигэтоси Котари, не стало в пятницу. Другой, 28-летний Хиромаса Уракава, ушел из жизни в субботу.

Сигэтоси Котари потерял сознание вскоре после титульного боя, который ему удалось свести к ничьей.

Спортсмена спешно доставили в больницу с субдуральной гематомой (кровоизлияние, локализующееся между твердой и паутинной оболочками мозга) для проведения операции, но спасти его не удалось. Хиромаса Уракава был нокаутирован в одном из предварительных поединков, получил то же типичное для бокса повреждение, также перенес операцию на мозге, но и она результата не дала. А The Ring, ссылаясь на неназваные источники, сообщает, что госпитализирован еще и Ямато Хата, боксер, от ударов которого погиб Сигэтоси Котари. По данным журнала, он в коме.

Притом что смерть на ринге остается событием крайне редким, боксеры довольно часто от полученных травм умирают немного позже. Случай Сигэтоси Котари не стал первым в этом году. 8 февраля, через неделю после боя на региональном состязании, проходившем в Белфасте, от внутричерепного кровоизлияния скончался ирландец Джон Куни. За 2024 год было зафиксировано не менее четырех таких случаев, за 2023-й — не менее пяти, за 2022-й — не менее шести. Словом, каждый год приносит по несколько подобных инцидентов. Но вот несколько смертей на одном профессиональном турнире — ситуация из ряда вон выходящая. В Японии такое произошло впервые.

Реакция на трагические события была незамедлительной. Японская боксерская комиссия (JBC) провела экстренную пресс-конференцию.

На ней пообещали «расследовать причины произошедшего и принять меры» и объявили о внесении изменений в регламент (теперь титульные бои, санкционированные OPFB, будут продолжаться по десять раундов, а не по двенадцать). Сокращение длительности матчей — мера, мягко говоря, не новая. К ней обращались еще в прошлом столетии: в 1982 году, после гибели корейца Ким Дук Ку, в прошлое ушли 15-раундовые поединки. Произошло это, правда без малого через три десятка лет после катастрофического для бокса 1953 года, за который от полученных травм скончались, по подсчетам The Ring, 22 человека (среди них были и звезды вида вроде Джимми Дойла).

Сомнения в действенности такого подхода есть. Вот еще одна недавняя трагедия из японского бокса: 2023 год, бой за звание чемпиона страны в легчайшем весе (до 53,525 кг). В нем Сейя Цуцуми ронял своего соперника Кадзуки Анагути четыре раза — нокдауны были зафиксированы в четвертом, восьмом, девятом и заключительном, десятом раундах. Анагути был поставлен тот же диагноз, спортсмен перенес операцию на головном мозге, но спустя месяц скончался, не приходя в сознание.

«Субдуральные гематомы почти всегда развиваются после одного конкретного удара»,— делился с газетой The Asahi Shimbun штатный врач JBC Тосидзо Асамото. Между тем генеральный секретарь JBC Цуёси Ясукоти отмечал исключительную мощь японцев, выступающих в сверхлегких категориях. Из этих слов можно сделать вывод, что проблема, требующая устранения, заключается не в продолжительности воздействия на организм, а в чрезмерной силе этого воздействия.

Впрочем, сокращение длительности поединков может быть вполне эффективным первым шагом на пути к реформированию дисциплины.

В конце концов, чем больше раундов спортсмен проводит на ринге, тем больше устает, а значит, выше вероятность того, что он пропустит сокрушительный удар. Возможно, если бы функционеры пошли на этот шаг раньше, удалось бы избежать еще одного печального эпизода. В конце мая по итогам проходившего в Осаке 12-раундового боя за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в минимальной весовой категории (до 47,627 кг) японец Гиндзиро Сигэока раздельным решением судей уступил филиппинцу Педро Тадурану. Дальше — тот же диагноз и та же операция. По данным The Asahi Shimbun, японец до сих пор не пришел в сознание. В целом же информации о состоянии Сигэоки предельно мало. Известно лишь, что на ринг он уже точно не выйдет: по правилам JBC после таких травм возвращаться в бокс запрещено.

