«Краснодар» не отстал от поезда

В четвертом туре чемпионата России по футболу «Краснодар» обыграл на выезде «Оренбург» — 1:0, благодаря чему вышел на второе место. Защищающие чемпионский титул кубанцы набрали девять очков и на три отстают от лидирующего «Локомотива». Московское «Динамо» отпустило лидера уже на семь баллов, так как не сумело победить в гостях «Сочи» — 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты «Краснодара» (в белой форме) настойчиво осаждали ворота «Оренбурга» и дожали его благодаря удачным заменам

В четвертом туре события развивались таким образом, что стоявшие выше «Краснодара» «Крылья Советов», «Балтика» и «Рубин» дружно потеряли очки и у него появилась возможность сразу перескочить с пятого на второе место, заодно опередив и ЦСКА, который зашел в тройку по итогам субботних матчей. Да, опять выиграл лидер текущего чемпионата «Локомотив», зато он прибил «Спартак». Кроме того, действующим чемпионам грех было не воспользоваться и поражением другого конкурента — «Зенита», увеличив отрыв от него до четырех пунктов. Оставалось только самим не споткнуться в Оренбурге, где, кстати, в конце прошлого сезона подопечные Владимира Слишковича пощекотали нервы кубанцам.

Оренбуржцы и сейчас были верны себе, а Евгений Болотов на первых минутах так врезал с левой ноги, что вполне мог распечатать ворота Станислава Агкацева.

Правда, и гости начали достаточно агрессивно, обложив чужую штрафную площадь стандартами. Один из навесов в исполнении Эдуарда Сперцяна закончился попаданием в перекладину центрального защитника Диего Косты, который потом отработал и дома, заблокировав удар Дмитрия Рыбчинского. Активное участие бразилец принял и в атаке вторым темпом после очередного розыгрыша стандартного положения, когда Жуан Батчи забрал подбор и послал мяч в дальний угол.

Однако арбитр Алексей Сухой отменил этот гол, рассмотрев на видеоповторе «вне игры» у Джона Кордобы, который, по его мнению, косвенно повлиял на эпизод, хотя такая судейская трактовка показалась спорной. Уже в добавленное к первому тайму время колумбиец мог оказать прямое влияние на результат, но немного не подстроился под прострел Батчи и даже не попал в створ с линии вратарской.

После перерыва «Краснодар» снова приступил к осаде оренбургской штрафной, а Батчи вывел на завершающий удар Виктора Са. Бразилец находился в отличной позиции и все равно не добил до ворот, угодив под блок Артема Касимова. Впрочем, постепенно и хозяева вновь нащупали контригру, что заставило наставника гостей Мурада Мусаева вносить кадровые коррективы, причем он заменил даже Сперцяна. Но именно вышедший вместо него Никита Кривцов тут же вогнал мяч в сетку, получив удобную передачу от центрального защитника Витора Тормены.

Матч между командами «Оренбург»—«Краснодар» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Игрок команды «Оренбург» Данила Ведерников (слева) и игрок команды «Краснодар» Жоау Батчи (в центре) Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Игрок команды «Оренбург» Максим Савельев (справа) и игрок команды «Краснодар» Диего Коста (слева) Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Матч между командами «Оренбург»—«Краснодар» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Игрок команды «Оренбург» Дмитрий Рыбчинский (справа) и игрок команды «Краснодар» Диего Коста (в центре) Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Матч между командами «Оренбург»—«Краснодар» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург»

Так что Мусаева можно отметить за грамотный матч-менеджмент. Если бы еще следом свой момент реализовал Кордоба, когда он с Касимовым на плечах вылез один на один с вратарем, для кубанцев было бы совсем хорошо, а так им пришлось понервничать в концовке. В частности, Данила Хотулев зарядил издали рядом с «девяткой». Одержав непростую победу 1:0, «Краснодар» все-таки решил локальную турнирную задачу и с девятью очками поднялся на второе место.

«Динамо» после поражения в Краснодаре приехало в гости к «Сочи», с которым уже недавно встречалось в Кубке России. Тогда москвичи с трудом одолели на своем поле одного из главных неудачников стартового отрезка сезона, проигравшего в премьер-лиге три матча подряд с общей разницей 1:9.

При этом команда Валерия Карпина опять столкнулась с проблемами в составе, из которого теперь еще выбыл лучший бомбардир бело-голубых в прошлом чемпионате Ярослав Гладышев.

К тому же из-за дефицита центральных защитников в данном амплуа действовал Бахтиёр Зайнутдинов, обычно располагающийся на левой бровке.

Вдобавок динамовцам не повезло, когда из-за миниатюрного офсайда у Ивана Сергеева был аннулирован красивый гол Дениса Макарова, а Муми Нгамалё ударил в штангу. Более того, потом и Сергеев залепил в тот же каркас ворот, но на сей раз фортуна смилостивилась над гостями, и мяч отскочил точно на ногу Макарова, который в касание добил его в сетку. Хотя до перерыва еще и Хуан Касерес мог забить. А вот у «Сочи» вообще не было моментов. Голкипер «Динамо» Андрей Лунев просто не знал, чем занять себя в первом тайме, и такая пассивность подопечных Роберта Морено в домашнем матче выглядела абсолютно аномально.

Во второй половине хозяева все же начали играть в футбол и вспомнили, что очки, как и премиальные, зарыты в чужой штрафной. Мартин Крамарич с фланговой подачи Артема Макарчука даже сравнял счет, однако система VAR и в этой ситуации определила офсайд. Затем москвичи вроде бы отогнали соперника от греха подальше, но им так и не удалось сохранить победный результат. Арендованный у ЦСКА Максим Мухин застал врасплох Лунева и уже вполне легитимно поразил его ворота ударом из-за штрафной в ближний угол. «Динамо» спохватилось слишком поздно, попытавшись вырвать три очка на исходе матча, и довольствовалось лишь ничьей 1:1. Таким образом, после четырех туров в активе бело-голубых стало пять набранных баллов.

Александр Ильин