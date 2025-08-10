«Краснодар» не отстал от поезда
Клуб из столицы Кубани поднялся на второе место в премьер-лиге
В четвертом туре чемпионата России по футболу «Краснодар» обыграл на выезде «Оренбург» — 1:0, благодаря чему вышел на второе место. Защищающие чемпионский титул кубанцы набрали девять очков и на три отстают от лидирующего «Локомотива». Московское «Динамо» отпустило лидера уже на семь баллов, так как не сумело победить в гостях «Сочи» — 1:1.
Футболисты «Краснодара» (в белой форме) настойчиво осаждали ворота «Оренбурга» и дожали его благодаря удачным заменам
Фото: пресс-служба ФК «Оренбург»
В четвертом туре события развивались таким образом, что стоявшие выше «Краснодара» «Крылья Советов», «Балтика» и «Рубин» дружно потеряли очки и у него появилась возможность сразу перескочить с пятого на второе место, заодно опередив и ЦСКА, который зашел в тройку по итогам субботних матчей. Да, опять выиграл лидер текущего чемпионата «Локомотив», зато он прибил «Спартак». Кроме того, действующим чемпионам грех было не воспользоваться и поражением другого конкурента — «Зенита», увеличив отрыв от него до четырех пунктов. Оставалось только самим не споткнуться в Оренбурге, где, кстати, в конце прошлого сезона подопечные Владимира Слишковича пощекотали нервы кубанцам.
Оренбуржцы и сейчас были верны себе, а Евгений Болотов на первых минутах так врезал с левой ноги, что вполне мог распечатать ворота Станислава Агкацева.
Правда, и гости начали достаточно агрессивно, обложив чужую штрафную площадь стандартами. Один из навесов в исполнении Эдуарда Сперцяна закончился попаданием в перекладину центрального защитника Диего Косты, который потом отработал и дома, заблокировав удар Дмитрия Рыбчинского. Активное участие бразилец принял и в атаке вторым темпом после очередного розыгрыша стандартного положения, когда Жуан Батчи забрал подбор и послал мяч в дальний угол.
Однако арбитр Алексей Сухой отменил этот гол, рассмотрев на видеоповторе «вне игры» у Джона Кордобы, который, по его мнению, косвенно повлиял на эпизод, хотя такая судейская трактовка показалась спорной. Уже в добавленное к первому тайму время колумбиец мог оказать прямое влияние на результат, но немного не подстроился под прострел Батчи и даже не попал в створ с линии вратарской.
После перерыва «Краснодар» снова приступил к осаде оренбургской штрафной, а Батчи вывел на завершающий удар Виктора Са. Бразилец находился в отличной позиции и все равно не добил до ворот, угодив под блок Артема Касимова. Впрочем, постепенно и хозяева вновь нащупали контригру, что заставило наставника гостей Мурада Мусаева вносить кадровые коррективы, причем он заменил даже Сперцяна. Но именно вышедший вместо него Никита Кривцов тут же вогнал мяч в сетку, получив удобную передачу от центрального защитника Витора Тормены.
Так что Мусаева можно отметить за грамотный матч-менеджмент. Если бы еще следом свой момент реализовал Кордоба, когда он с Касимовым на плечах вылез один на один с вратарем, для кубанцев было бы совсем хорошо, а так им пришлось понервничать в концовке. В частности, Данила Хотулев зарядил издали рядом с «девяткой». Одержав непростую победу 1:0, «Краснодар» все-таки решил локальную турнирную задачу и с девятью очками поднялся на второе место.
«Динамо» после поражения в Краснодаре приехало в гости к «Сочи», с которым уже недавно встречалось в Кубке России. Тогда москвичи с трудом одолели на своем поле одного из главных неудачников стартового отрезка сезона, проигравшего в премьер-лиге три матча подряд с общей разницей 1:9.
При этом команда Валерия Карпина опять столкнулась с проблемами в составе, из которого теперь еще выбыл лучший бомбардир бело-голубых в прошлом чемпионате Ярослав Гладышев.
К тому же из-за дефицита центральных защитников в данном амплуа действовал Бахтиёр Зайнутдинов, обычно располагающийся на левой бровке.
Вдобавок динамовцам не повезло, когда из-за миниатюрного офсайда у Ивана Сергеева был аннулирован красивый гол Дениса Макарова, а Муми Нгамалё ударил в штангу. Более того, потом и Сергеев залепил в тот же каркас ворот, но на сей раз фортуна смилостивилась над гостями, и мяч отскочил точно на ногу Макарова, который в касание добил его в сетку. Хотя до перерыва еще и Хуан Касерес мог забить. А вот у «Сочи» вообще не было моментов. Голкипер «Динамо» Андрей Лунев просто не знал, чем занять себя в первом тайме, и такая пассивность подопечных Роберта Морено в домашнем матче выглядела абсолютно аномально.
Во второй половине хозяева все же начали играть в футбол и вспомнили, что очки, как и премиальные, зарыты в чужой штрафной. Мартин Крамарич с фланговой подачи Артема Макарчука даже сравнял счет, однако система VAR и в этой ситуации определила офсайд. Затем москвичи вроде бы отогнали соперника от греха подальше, но им так и не удалось сохранить победный результат. Арендованный у ЦСКА Максим Мухин застал врасплох Лунева и уже вполне легитимно поразил его ворота ударом из-за штрафной в ближний угол. «Динамо» спохватилось слишком поздно, попытавшись вырвать три очка на исходе матча, и довольствовалось лишь ничьей 1:1. Таким образом, после четырех туров в активе бело-голубых стало пять набранных баллов.
Четвертый тур
«Крылья Советов»—«Балтика» 1:1
Рахманович, 17 — Хиль, 62. Удаление: Бабкин («Крылья Советов»), 90+1 (2 ж. к.).
ЦСКА—«Рубин» 5:1
Глебов, 7, 44; Круговой, 29; Дивеев, 33; Мусаев, 56 — Даку, 40.
«Локомотив»—«Спартак» 4:2
Батраков, 18, 79, 86; Воробьев, 49 — Мартинс, 26; Барко, 78 (пен.).
«Ахмат»—«Зенит» 1:0
Дркушич, 30 (автогол).
«Динамо» (Мх)—«Акрон» 1:1
Табидзе, 42 — Беншимол, 84.
«Оренбург»—«Краснодар» 0:1
Кривцов, 75.
«Сочи»—«Динамо» (М) 1:1
Мухин, 84 — Макаров, 37.
Турнирная таблица
И В Н П М O
1. «Локомотив» 4 4 0 0 12:5 12
2. «Краснодар» 4 3 0 1 6:2 9
3. «Крылья Советов» 4 2 2 0 8:3 8
4. ЦСКА 4 2 2 0 8:3 8
5. «Балтика» 4 2 2 0 8:4 8
6. «Рубин» 4 2 1 1 7:8 7
7. «Акрон» 4 1 3 0 7:3 6
8. «Зенит» 4 1 2 1 5:5 5
9. «Динамо» (М) 4 1 2 1 3:3 5
10. «Динамо» (Мх) 4 1 2 1 3:3 5
11. «Спартак» 4 1 1 2 4:8 4
12. «Ахмат» 4 1 0 3 2:5 3
13. «Оренбург» 4 0 2 2 3:5 2
14. «Сочи» 4 0 1 3 2:10 1
15. «Ростов» 3 0 0 3 2:7 0
16. «Нижний Новгород» 3 0 0 3 2:8 0
Матч «Ростов»—«Пари Нижний Новгород» завершился после подписания номера в печать.