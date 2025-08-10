Дело «Рольфа» приехало без обвиняемых

В Черемушкинском суде начался процесс по уголовному делу основателя автодилера «Рольф», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова и его предполагаемых сообщников. Они обвиняются в незаконном выводе из России около 4 млрд руб. Слушание проходит в заочном режиме, поскольку все фигуранты проживают в настоящее время за границей. Защита настаивает на их невиновности, утверждая, что не было самого события преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело Сергея Петрова суд рассмотрит в его отсутствие

Фото: Михаил Почуев, Коммерсантъ Дело Сергея Петрова суд рассмотрит в его отсутствие

Фото: Михаил Почуев, Коммерсантъ

Процесс по делу проживающего в Австрии и имеющего гражданство этой страны бывшего председателя совета директоров группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, экс-гендиректора «Рольфа» Татьяны Луковецкой (проживает в Испании) и главы офшорной компании Panabel Limited гражданки Кипра Георгии Кафкалии в Черемушкинском суде столицы начался 8 августа, со второй попытки.

Как рассказывал “Ъ”, в феврале этого года по ходатайству защиты материалы были направлены в Мосгорсуд (МГС) для рассмотрения вопроса об изменении подсудности. По мнению адвокатов, районная инстанция, ранее по аналогичному обвинению осудившая на восемь с половиной лет колонии экс-гендиректора компании «Рольф Эстейт» Анатолия Кайро, уже сформировала мнение по делу. Впрочем, МГС решил, что оснований для передачи дела в другой суд не имеется, и оно вернулось в Черемушки.

Заседание ожидаемо началось в отсутствие подсудимых.

Никто из них с момента возбуждения 25 июня 2019 года Следственным комитетом России дела по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с предоставлением заведомо подложных документов) в России не появлялся и участия в следственных действиях не принимал. Все фигуранты в 2019 году были заочно арестованы.

Из оглашенной на первом заседании прокурором Мариной Розовой фабулы обвинения следовало, что преступный план вывода средств возник у Сергея Петрова, а к исполнению замысла он привлек Татьяну Луковецкую, Георгию Кафкалию и Анатолия Кайро. По версии следствия, для совершения преступления сообщники изготовили подложный договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у «Панабел лимитед» акций ЗАО «Рольф Эстейт» за 3 млрд 938 тыс. руб. Деньги через подконтрольный господину Петрову КБ «Капитал-Москва», говорится в деле, ушли на счет кипрской фирмы, открытый отделением Райффайзенбанка в Австрии. Впоследствии через подконтрольные Сергею Петрову иностранные организации деньги поступили самому основателю компании-дилера. Согласно заключению комиссионной финансовой экспертизы, проведенной Финансовым университетом при правительстве РФ, стоимость акций не превышала одного рубля, так как, по информации следствия, активы компании «Рольф Эстейт» находились в залоге.

Прокурор отметила, что подсудимые «не могли не знать» о низкой стоимости ценных бумаг, а значит, совершали незаконные действия умышленно, тем самым не только нарушив российское законодательство, но и «поставив под угрозу весь валютный рынок России».

На вопрос председательствующей судьи Валерии Бондарь, понятно ли представителям отсутствующих подсудимых обвинение, адвокаты ответили единодушным «нет».

При этом они подчеркнули, что, не поняв сути обвинения, «не знают, как построить защиту». Отдельно они указали, что неясной остается сумма ущерба, поскольку в рассмотренном ранее деле Анатолия Кайро, который, по версии обвинения, был участником аферы, указывался совсем иной ущерб — 1,9 млрд руб. При этом, по мнению защиты, на первом процессе исследовались те же документы, что содержатся и в нынешнем деле.

Сами адвокаты предположили, что оценщики, выступавшие экспертами, сами разошлись во мнениях о стоимости акций, в частности, разброс цены одной акции якобы у них колебался в пределах от упомянутого рубля до почти 160 тыс. руб. Однако следствие выбрало «один рубль», что и привело, считает защита, к возбуждению уголовного дела.

Адвокаты Татьяны Луковецкой и Георгии Кафкалии при этом указывали, что их подзащитные могли не знать истинную стоимость акций, а закупка акций у офшорной кипрской компании была проведена абсолютно законно, в соответствии с требованием властей о выводе из тени отечественного бизнеса. «Вывели на свою голову»,— подытожил адвокат госпожи Луковецкой Владимир Меркулов.

Необоснованность претензий следствия, отмечала защита, подтверждает и тот факт, что Интерпол ранее снял с розыска Сергея Петрова.

Адвокаты потребовали перевода подзащитных с заочного ареста на иные, не связанные с содержанием под стражей меры пресечения. Прокурор возражала, судья приняла ее сторону. После этого защита заявила отвод гособвинителю из-за ее «заинтересованности в исходе процесса». Ольга Артюхова мотивировала это требование тем, что прокурор поддерживала обвинение по делу осужденного ранее Анатолия Кайро. Впрочем, суд отклонил и это ходатайство защиты.

Напомним, что в феврале 2020 года Химкинский горсуд Подмосковья по иску Генпрокуратуры к Сергею Петрову обратил в доход государства почти 20 млрд руб. А в феврале 2024 года Московский райсуд Петербурга конфисковал акции группы «Рольф» в доход государства. Основанием для этого стало нарушение антикоррупционного законодательства, а именно то, что господин Петров руководил компанией, будучи одновременно в 2007–2016 годах депутатом Госдумы РФ. В том же 2024 году активы группы «Рольф» у Росимущества за 34,8 млрд руб. выкупило АО «Автомобильные технологии» бизнесмена Умара Кремлева.

Алексей Соковнин