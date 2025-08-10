ФК «Урал» обыграл ФК «Енисей» в выездном матче 4-го тура Первой лиги

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче четвертого тура Первой лиги, завершив встречу со счетом 2:0. Игра прошла в Красноярске, и все голы были забиты во втором тайме. На 70-й минуте счет открыл Роман Акбашев, а в добавленное время точку поставил Илья Ишков.

Эта победа стала четвертой подряд для «Урала» в новом сезоне, что позволило команде набрать 12 очков и занять лидирующую позицию в турнирной таблице. В то же время «Енисей» продолжает серию без побед, занимая последнее, 18-е место.

В прошлые выходные ФК «Урал» обыграл «Родину» (Москва).