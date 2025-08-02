ФК «Урал» обыграл «Родину», одержав третью победу подряд

Футбольный клуб «Урал» с начала сезона продолжает побеждать. В третьем туре Первой лиги PARI была повержена «Родина» (Москва). Матч проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 2:1(1:0) в пользу уральских футболистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победная раздевалка футбольного клуба "Урал" после матча с "Родиной"

Фото: ФК «Урал» Победная раздевалка футбольного клуба "Урал" после матча с "Родиной"

Фото: ФК «Урал»

За «Урал» голы забили: Бардачев (42 минута); Секулич (50). У «Родины» отличился Концевой (84). На мачте присутствовало свыше 12 тыс. болельщиков.

После трех побед подряд ФК «Урал» занимает первое место, но его может догнать «Факел» (Воронеж), у которого игра в запасе. «Родина» на 16 месте.

Следующий матч ФК «Урал» проведет 10 августа в Красноярске, где сыграет с «Енисеем».

Николай Яблонский