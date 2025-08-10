Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ТАСС: сторонники Гуцул проводят акцию протеста у СИЗО в Кишиневе

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул устроили митинг возле здания следственного изолятора в Кишиневе, требуя освобождения политика. В начале недели кишиневский суд приговорил ее к семи годам лишения свободы в рамках дела о финансировании партии «Шор». Защита подала жалобу на решение суда от 5 августа о ее аресте, считая задержание незаконным. В течение 15 дней адвокаты намерены обжаловать приговор суда.

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Сторонники главы Гагаузии собрались вокруг СИЗО и скандируют «Свободу Гуцул», а также призывают к отставке президента Майи Санду, передает ТАСС. Также они требуют освобождения осужденной активистки блока «Победа» Светланы Попан и еще двух своих соратников, которые были задержаны на днях.

Чем известна Евгения Гуцул

Читать далее

Депутат парламента Вадим Фотеску заявил, что на митинг пытались приехать также активисты из Гагаузии, но «полиция останавливает людей... заставляет давать какие-то объяснения». Выступающая перед собравшимися депутат Регина Апостолова заявила, что власти давят на оппозицию, чтобы напугать людей перед выборами в парламент в сентябре.

Подробности — в материале «Ъ» «Семь лет за партработу».

Гагаузия: история образования, отношения с Кишиневом и экономика автономии

Гагаузия: история образования, отношения с Кишиневом и экономика автономии

Читать далее

Новости компаний Все