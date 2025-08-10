ТАСС: сторонники Гуцул проводят акцию протеста у СИЗО в Кишиневе

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул устроили митинг возле здания следственного изолятора в Кишиневе, требуя освобождения политика. В начале недели кишиневский суд приговорил ее к семи годам лишения свободы в рамках дела о финансировании партии «Шор». Защита подала жалобу на решение суда от 5 августа о ее аресте, считая задержание незаконным. В течение 15 дней адвокаты намерены обжаловать приговор суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Прока / РИА Новости Фото: Родион Прока / РИА Новости

Сторонники главы Гагаузии собрались вокруг СИЗО и скандируют «Свободу Гуцул», а также призывают к отставке президента Майи Санду, передает ТАСС. Также они требуют освобождения осужденной активистки блока «Победа» Светланы Попан и еще двух своих соратников, которые были задержаны на днях.

Депутат парламента Вадим Фотеску заявил, что на митинг пытались приехать также активисты из Гагаузии, но «полиция останавливает людей... заставляет давать какие-то объяснения». Выступающая перед собравшимися депутат Регина Апостолова заявила, что власти давят на оппозицию, чтобы напугать людей перед выборами в парламент в сентябре.

