В Ростовской области вандалы повредили могилы бойцов СВО

В Красносулинском районе Ростовской области неизвестные повредили воинские захоронения участников операции на Украине. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В ведомстве рассказали, что в следственный отдел по городу Красный Сулин поступило сообщение о повреждении «надмогильных крестов с мемориальными досками... на могилах участников СВО». Дело расследуется по статье о повреждении воинских захоронений (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ).

Следователь осмотрел место происшествия, назначены экспертизы, добавили в СКР.