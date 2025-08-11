Российским производителям молочки указали на окно возможностей для выхода в КНР

В 2023–2025 годах в Китае впервые проявились избыточные объемы сырого молока, что привело к убыточности ряда мелких хозяйств, однако страна остается крупнейшим мировым импортером молочного сырья и ингредиентов, включая сухое молоко, компоненты для напитков. Об этом пишет в колонке для «Ъ» председатель совета директоров Health & Nutrition (ранее «Danone Россия») Руслана Алисултанова. Это, по его словам, и есть то «окно возможностей», которым могут воспользоваться российские производители при наращивании своего присутствия на китайском рынке.

По его данным, в КНР, где производится 40 млн тонн молока в год, потребляется ежегодно лишь 42 кг каждым человеком, причем 80% этого объема — обычное питьевое молоко. Спрос китайских потребителей на ферментированные продукты и сыры только начал формироваться, хотя их стоимость в стране остается высокой, что влияет на объемы потребления. Этот сегмент также является перспективным направлением для российских экспортеров в Китай.

Господин Алисултанов сравнил и потребление молочной продукции российскими гражданами: в нашей стране на душу населения приходится около 250 кг молочных продуктов в пересчете на молоко на человека в год (при этом более 60% приходится на кисломолочные напитки, творог, сырковые и десертные категории). В то же время в РФ сейчас производится около 34 млн тонн молока в год. Этот объем, по словам Руслана Алисултанова, можно нарастить за счет повышения продуктивности и глубокой переработки. В оптимистичном сценарии — при среднем приросте 3% в год — наша страна способна выйти к началу 2030-х годов на уровень 40 млн тонн, добавляет он.

