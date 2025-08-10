Путин созвонился с президентом Таджикистана Рахмоном

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Российский президент проинформировал господина Рахмона об итогах переговоров с США, сообщила пресс-служба президента Таджикистана 10 августа.

Фото: Пресс-служба МИД России Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон во время разговора поблагодарил Владимира Путина за предоставленную информацию и поддержал усилия «по поиску политико-дипломатических путей решения украинского вопроса».

Президенты также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, план предстоящих встреч на высшем уровне в двустороннем и в многостороннем форматах. Во время разговора была подчеркнута готовность к принятию совместных мер по развитию отношений России и Таджикистана.