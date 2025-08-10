Бывшего замглавы Центра поддержки при Минэкономики обвинили в мошенничестве

Бывший первый заместитель руководителя ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономики Андрей Шестаков обвиняется в хищении 28 млн руб., предназначенных для оплаты госконтрактов, а также в получении взятки в размере 3 млн руб. и легализации преступных доходов. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Из материалов следует, что господин Шестаков присвоил 28 млн руб., которые должны были пойти на оплату работ по обслуживанию правительственного корпуса в «Москва-Сити». Работы, в частности, касались очистки потолков от пыли и ухода за парковочной зоной. Деньги должны были поступить исполнителям госконтракта — ИП, которые привлекались как подрядчики.

Слушания по уголовному делу Андрея Шестакова проходят в Пресненском районном суде Москвы. На одном из слушаний господин Шестаков заявил, что в его должностные полномочия не входило заключение договора с субподрядчиками, принятие и оплата оказанных услуг, работы принимала экспертная комиссия. Руководители подрядных организация говорили на суде, что получили положенные им средства в полном объеме.

В рамках дела также рассматривается эпизод, связанный с получением взятки господином Шестаковым. По версии следствия, предприниматель Денис Макаршин передал чиновнику 3 млн руб. за содействие в заключении контракта между АО «Управление служебными зданиями» и компанией Макаршина. Бизнесмен дал признательные показания. Дело против него закрыли в связи с раскаянием.