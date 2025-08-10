WSJ: В Китае задержали высокопоставленного дипломата Лю Цзяньчао

Главу международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао задержали для допроса в конце июля после возвращения в Пекин из зарубежной поездки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Причины задержания 61-летнего дипломата неизвестны. Газете связаться с ним не удалось. Министерство иностранных дел Китая и другие официальные органы ситуацию не комментируют. После отставки Цинь Гана в 2023 году Лю Цзяньчао рассматривался как потенциальный кандидат на пост министра иностранных дел Китая.

С 2022 года Цзяньчао посетил более 20 стран и встретился с представителями свыше 160 государств. Его активная деятельность, включая встречи с бывшим госсекретарем США Энтони Блинкеном, вызвала предположения о возможном назначении на пост министра иностранных дел. Сейчас МИД Китая возглавляет Ван И.