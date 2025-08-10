«Коптевский маньяк» отсудил компенсацию за позднюю доставку сканвордов

Сергей Застынчану, известный как «коптевский маньяк», выиграл судебное дело, связанное с задержкой доставки сканвордов в его колонию. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела, осужденный выписал два выпуска газеты «Крот — Русские сканворды» в апреле и июне 2024 года, но оба поступили в колонию только в сентябре.

В иске Застынчану указал, что задержка доставила ему моральные страдания из-за беспокойства и тревоги. Суд признал, что издательство нарушило Закон о защите прав потребителей, и постановил выплатить Застынчану компенсацию в размере 2 846 руб.

7 июня 2005 года Московский городской суд приговорил Сергея Застынчану к пожизненному заключению за убийство четырех женщин и разбойные нападения, которые он совершил в июне-октябре 2024 года. Он отбывает наказание в ИК-18 «Полярная сова». Колония находится за полярным кругом, в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.