Медведев призвал США высадить десант в центре Киева

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал публикацию The New York Times, в которой говорилось о тайном приказе президента США Дональда Трампа Пентагону. Газета утверждала, что господин Трамп распорядился применять военную силу против некоторых латиноамериканских наркокартелей. Дмитрий Медведев считает, что американская армия должна так же действовать в отношении властей Украины, которые, по его словам, вербуют в ряды ВСУ представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев считает, что получившие боевой опыт представители наркокартелей смогут применять приобретенные навыки в своей дальнейшей преступной деятельности. «Наемников учат всему, в том числе управлению БПЛА, — пишет он в Telegram, — что может очень пригодиться при доставке наркотиков в США...»

По его мнению, если президент США действительно поручил американской армии действовать против наркокартелей, «то есть вариант получше«. «Надо отправить их армейский спецназ в Киев... Можно и в здании на Банковой пострелять, там хватает преданных поклонников Пабло Эскобара»,— добавил Дмитрий Медведев.

Также в своем посте он высказал мнение, что европейские страны пытаются воспрепятствовать усилиям США по урегулированию конфликта на Украине.