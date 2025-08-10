Жога: с начала года в УрФО ввели более 4,5 млн кв. м жилья

В Уральском федеральном округе с начала 2025 года ввели более 4,5 млн кв. м жилья, на сегодняшний день в стадии строительства находится еще почти 13 млн кв. м, сообщил уральский полпред Артем Жога во время поздравления представителей отрасли с Днем строителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Озвученные цифры — результат профессионального, добросовестного труда работников отрасли. Вы уверенно идете вперед и достигаете поставленных целей. Стройка — это двигатель экономики. Она напрямую влияет на развитие смежных отраслей и обеспечивает создание рабочих мест, способствует развитию городов и повышению качества жизни граждан»,— сообщил Артем Жога. Отдельно полпред поблагодарил тех строителей, которые помогают восстанавливать подшефные территории.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что на Среднем Урале в 2025 году планируют построить не менее 3 млн кв. м жилья, завершить строительство кампуса Уральского федерального университета и приступить к реализации проекта Центра реабилитации участников специальной военной операции. Глава региона отметил, что в Свердловской области в строительной отрасли занято почти 200 тыс. человек и Свердловская область уверенно входит в число российских лидеров по объемам жилищного строительства.

Напомним, каждое второе воскресенье августа в России отмечают День строителя.

Как прошло празднование в Екатеринбурге — в фотогалерее «Ъ-Урал».

Мария Игнатова