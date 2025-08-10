Синий трактор, Лабубу и Дима Билан

Каждое второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. В Екатеринбурге праздничные мероприятия традиционно с размахом проходят накануне, в субботу. В этом году на проспекте Ленина развернули выставку строительной техники, которая привлекла внимание детей, запустили ростовых кукол Лабубу, а застройщики на своих площадках проводили интерактив. Хедлайнером стал Дима Билан. Как отметили праздник — в фотогалерее «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на выставке строительной техники на проспекте Ленина Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на выставке строительной техники на проспекте Ленина Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская На проспекте Ленина развернули выставку строительной техники Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Посетители на выставке строительной техники в День строителя Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская В историческом сквере работали несколько интерактивных площадок Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Аниматоры на площадке одного из екатеринбургских застройщиков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Гости праздника могли подняться в строительной люльке. 