Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Синий трактор, Лабубу и Дима Билан

Как в Екатеринбурге отпраздновали День строителя

Каждое второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. В Екатеринбурге праздничные мероприятия традиционно с размахом проходят накануне, в субботу. В этом году на проспекте Ленина развернули выставку строительной техники, которая привлекла внимание детей, запустили ростовых кукол Лабубу, а застройщики на своих площадках проводили интерактив. Хедлайнером стал Дима Билан. Как отметили праздник — в фотогалерее «Ъ-Урал».

Предыдущая фотография
Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на выставке строительной техники на проспекте Ленина

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на выставке строительной техники на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на выставке строительной техники на проспекте Ленина

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на выставке строительной техники на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На проспекте Ленина развернули выставку строительной техники

На проспекте Ленина развернули выставку строительной техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке строительной техники в День строителя

Посетители на выставке строительной техники в День строителя

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В историческом сквере работали несколько интерактивных площадок

В историческом сквере работали несколько интерактивных площадок

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Аниматоры на площадке одного из екатеринбургских застройщиков

Аниматоры на площадке одного из екатеринбургских застройщиков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Гости праздника могли подняться в строительной люльке. Их желающих выстроилась очередь

Гости праздника могли подняться в строительной люльке. Их желающих выстроилась очередь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Больше всего строительная техника привлекала маленьких посетителей праздника

Больше всего строительная техника привлекала маленьких посетителей праздника

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка развернулась на самом оживленном проспекте Екатеринбурга. На время праздника там перекрывали движение

Выставка развернулась на самом оживленном проспекте Екатеринбурга. На время праздника там перекрывали движение

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В историческом сквере можно было попробовать поиграть в мини-гольф

В историческом сквере можно было попробовать поиграть в мини-гольф

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на выставке строительной техники на проспекте Ленина

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на выставке строительной техники на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на выставке строительной техники на проспекте Ленина

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на выставке строительной техники на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Среди автомобилей и техники разгуливали ростовые куклы Лабубу

Среди автомобилей и техники разгуливали ростовые куклы Лабубу

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на интерактивной площадке

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на интерактивной площадке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздник посетили глава региона Денис Паслер и вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов

Праздник посетили глава региона Денис Паслер и вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на интерактивной площадке

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на интерактивной площадке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Золотые львы и быки на площадке &quot;Сима-Ленда&quot;

Золотые львы и быки на площадке "Сима-Ленда"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на интерактивной площадке

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на интерактивной площадке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на интерактивной площадке

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на интерактивной площадке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Хедлайнером праздника стал певец Дима Билан

Хедлайнером праздника стал певец Дима Билан

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Певец Дима Билан во время выступления

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Певец Дима Билан во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители подготовились ко встрече с артистом - нарисовали плакаты

Зрители подготовились ко встрече с артистом - нарисовали плакаты

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Певец Дима Билан во время выступления

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Певец Дима Билан во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Зрители во время выступления певца Димы Билана

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Зрители во время выступления певца Димы Билана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Певец Дима Билан во время выступления

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Певец Дима Билан во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Следующая фотография
1 / 26

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на выставке строительной техники на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на выставке строительной техники на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На проспекте Ленина развернули выставку строительной техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке строительной техники в День строителя

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В историческом сквере работали несколько интерактивных площадок

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Аниматоры на площадке одного из екатеринбургских застройщиков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Гости праздника могли подняться в строительной люльке. Их желающих выстроилась очередь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Больше всего строительная техника привлекала маленьких посетителей праздника

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка развернулась на самом оживленном проспекте Екатеринбурга. На время праздника там перекрывали движение

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В историческом сквере можно было попробовать поиграть в мини-гольф

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на выставке строительной техники на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на выставке строительной техники на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Среди автомобилей и техники разгуливали ростовые куклы Лабубу

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на интерактивной площадке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздник посетили глава региона Денис Паслер и вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на интерактивной площадке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Золотые львы и быки на площадке "Сима-Ленда"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на интерактивной площадке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Посетители на интерактивной площадке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Хедлайнером праздника стал певец Дима Билан

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Певец Дима Билан во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители подготовились ко встрече с артистом - нарисовали плакаты

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Певец Дима Билан во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Зрители во время выступления певца Димы Билана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничные мероприятия, посвященные дню строителя, в Екатеринбурге. Певец Дима Билан во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новости компаний Все