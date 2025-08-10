Синий трактор, Лабубу и Дима Билан
Как в Екатеринбурге отпраздновали День строителя
Каждое второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. В Екатеринбурге праздничные мероприятия традиционно с размахом проходят накануне, в субботу. В этом году на проспекте Ленина развернули выставку строительной техники, которая привлекла внимание детей, запустили ростовых кукол Лабубу, а застройщики на своих площадках проводили интерактив. Хедлайнером стал Дима Билан. Как отметили праздник — в фотогалерее «Ъ-Урал».
