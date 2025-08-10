СКР назвал имя причастного к обстрелам Шебекино подполковника ВСУ

Следственный комитет РФ заявил, что приказы об обстрелах Шебекинского района Белгородской области в 2023 году отдавал подполковник Вооруженных сил Украины Виталий Нащубский. Он является командиром 2-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, говорится в заявлении ведомства.

По версии следствия, с 17 февраля по 4 марта того года Виталий Нащубский «неоднократно отдавал незаконные приказы своим подчиненным» вести минометные обстрелы, подрывать жилые дома и автотранспорт, а также объекты гражданской инфраструктуры. В результате «гражданские лица получили ранения различной степени тяжести».

В отношении украинского подполковника СКР возбудил уголовное дело о теракте (пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). «Принимаются меры к установлению местонахождения Нащубского и соучастников преступления»,— добавили в СКР.