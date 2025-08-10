В Общественной палате предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек

Бабушкам и дедушкам следует предоставить возможность вписывать внуков в свои паспорта. Об этом ТАСС заявил глава комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко.

По словам господина Рыбальченко, вписывать внуков в паспорта старших родственников было бы возможно с разрешения обоих родителей. Он пояснил, что так бабушкам и дедушкам будет проще, например, заселяться куда-то с внуками и принимать решения по лечению ребенка. «Особенно это важно для многодетных родителей, — добавил член ОП, — которым в воспитании помогают бабушки и дедушки».

Кроме того, Сергей Рыбальченко выступил за возвращение обязательных отметок в паспортах о браке и детях, которые были отменены в 2021 году. Такие данные, по его мнению, способствуют упрощению социальной и административной практики. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая ранее заявила, что парламентариям от граждан поступают просьбы вернуть норму об обязательных отметках о браке в паспорте.