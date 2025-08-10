В Китае обнаружили более 1 тыс. новых случаев лихорадки чикунгунья

В китайской провинции Гуандун за неделю с 3 по 9 августа выявлено 1387 новых случаев лихорадки чикунгунья. Такие данные приводит региональный центр по контролю и профилактике заболеваний. Это примерно в два раза меньше, чем за предыдущую неделю (2892 случая).

Большая часть новых заражений — 1212 случаев — зафиксирована в городе Фошань, который стал очагом вспышки болезни в начале июля. В административном центре провинции, городе Гуанчжоу, зарегистрировано 103 случая, передает ТАСС со ссылкой на отчет центра. Всего с начала эпидемии в Гуандуне выявлено более 8 тыс. заболевших. Кроме того, местные медики зафиксировали свыше 100 случаев лихорадки денге.

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, передающаяся через укусы комаров видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Болезнь проявляется резким повышением температуры, ознобом, болями в суставах и спине, сыпью. Инкубационный период составляет от 3 до 12 дней. В Роспотребнадзоре ранее заявили, что в России нет эпидемиологической опасности из-за распространения лихорадки чикунгунья в других странах.