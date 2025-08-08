В Роспотребнадзоре не видят угрозы эпидемии лихорадки чикунгунья

В России нет эпидемиологической опасности из-за распространения лихорадки чикунгунья в других странах, заявили в Роспотребнадзоре. Специалисты изучают ареал обитания комаров, которые и переносят вирус, оценивают их численность и инфицированность различными возбудителями. В ведомстве добавили, что завоз вируса вполне на территорию страны возможен, но случаев заболевания лихорадкой в России еще не зафиксировано.

«Лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку воздушно-капельным или контактно-бытовым путем, но передается через укус инфицированного вирусом комара. Поэтому такая ситуация, как была в свое время с COVID-19, для вируса чикунгунья в принципе невозможна»,— заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В Роспотребнадзоре предупредили, что для поездки в регионы, где распространена лихорадка чикунгунья, важно соблюдать меры профилактики: использовать репелленты для защиты от насекомых, носить одежду, которая максимально закрывает тело и использовать кондиционеры — при низких температурах активность комаров снижается.

В китайской провинции Гуандун с июля зарегистрировали уже более 7 тыс. случаев заболеваний лихорадкой. Власти провинции предпринимают меры, похожие на те, которые предпринимались во время пандемии COVID-19, сообщал ранее BBC. Основные симптомы заболевания — повышение температуры до 40 градусов, боли в мышцах и суставах, а также головные боли. Заболевание представляет угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.