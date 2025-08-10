Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Тель-Авиве тысячи людей вышли на протесты из-за планов по захвату Газы

В Тель-Авиве прошла акция против планов премьер-министра Биньямина Нетаньяху по эскалации конфликта в секторе Газа. По данным The Guardian, в акции протеста участвовали более 100 тыс. человек. The Times of Israel сообщает о десятках тысяч участников в различных городах, из которых не менее 10 тыс. — в Тель-Авиве.

Протесты в Тель-Авиве против планов премьер-министра Биньямина Нетаньяху по эскалации конфликта в секторе Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Фото: Ammar Awad / Reuters

Фото: Amir Cohen / Reuters

Организаторами выступил «Форум семей заложников и пропавших без вести». Протестующие требовали прекратить военные действия и освободить около 50 заложников, удерживаемых в Газе. Участники акции размахивали израильскими флагами и несли плакаты с изображениями заложников и антиправительственными надписями.

Митинги с призывами к перемирию и освобождению заложников проходят в Израиле регулярно. Протесты усилились после утверждения правительством плана захвата сектора Газа, несмотря на критику внутри страны и за рубежом. Согласно опросам, большинство израильтян поддерживают немедленное перемирие.

