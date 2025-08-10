В Саратове жителей трех многоэтажных домов эвакуировали в ПВР после атаки БПЛА

В Саратове в связи с падением обломков беспилотника во двор в пункт временного размещения на базе одной из соседних школы были эвакуированы жители трех многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Планируем, что граждане смогут вернуться домой уже сегодня после завершения оперативных мероприятий»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. Глава Саратова Михаил Исаев сообщил, что ПВР развернут в школе №16. «Сюда могут обратиться жители для оценки ущерба»,— говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.

По данным Минобороны, за ночь 10 августа над территорией Саратовской области были уничтожены и перехвачены 8 украинских беспилотников. По данным губернатора Романа Бусаргина, в результате ночной атаки один человек погиб (его семье окажут помощь), один человек был госпитализированы, нескольким жителям медицинскую помощь оказали на месте.