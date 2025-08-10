Bild: компании ФРГ могут приостановить производство из-за сбоев поставок из КНР

Правительство Германии выражает беспокойство из-за задержек поставок китайских ресурсов для производства оружия, что может привести к приостановке работы ряда компаний, пишет газета Bild. Доля Китая в мировом производстве редкоземельных металлов достигает 90%.

Германия увеличивает военное производство, но для этого требуется сырье из Китая, в том числе редкоземельные металлы. Все больше немецких компаний жалуются на перебои в поставках, что вызывает обеспокоенность у властей страны.

Газета приводит сообщение Минэкономики Германии, в котором говорится об «очень серьезных рисках» и беспокойстве из-за экспортного контроля Китая в отношении критически важного сырья. В ведомстве подчеркнули, что понесшие убытки из-за перебоя в поставка компании могут обратиться Еврокомиссию, чтобы проблемные случаи напрямую рассматривались с правительством КНР.