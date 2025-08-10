В МВД рассказали о мошеннических QR-кодах

Мошенники часто используют поддельные QR-коды в общественных местах, чтобы обмануть пользователей и перевести их деньги на свои счета, сообщили в пресс-центре МВД России. Эти коды могут выглядеть как часть акции или скидки, но при сканировании автоматически совершают перевод.

В МВД отметили, что такие QR-коды часто встречаются в местах общего пользования. Пользователи, не подозревая обман, сканируют коды, думая, что участвуют в акции, но на самом деле — теряют деньги, передает ТАСС.

В МВД рекомендовали обращать внимание на URL-адреса, которые показывают приложения перед переходом по ссылке. Не стоит вводить личные или банковские данные без необходимости. Не рекомендуется скачивать приложения по QR-кодам, устанавливая их только из официальных магазинов.