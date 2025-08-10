Е1: в Екатеринбурге мать убила детей и покончила с собой

В Екатеринбурге в квартире на ул. Бардина мать убила двух своих детей и покончила с собой, сообщает городской портал Е1.ru со ссылкой на источник. По данным издания, у погибшей был девятилетний сын и трехлетняя дочь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Что стало причиной такого поступка, пока неизвестно. У дома на ул. Бардина работают силовики, официально представители СКР пока не сделали заявлений. По данным Е1.ru, погибшая работала врачом УЗИ.

Ura.ru со ссылкой на источник сообщает, что сегодня в доме работали газовики, которые, по версии издания, приехали на вызов об утечке газа и обнаружили тела в квартире.

UPD: СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело и раскрыл подробности убийства.