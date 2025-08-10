Минниханов о строителях: без вас невозможно представить ни одну сферу жизни

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников строительной отрасли с Днем строителей и заявил, что без них невозможно представить ни одну сферу жизни. Об этом господин Минниханов рассказал в своем Telegram-канале.

«Спасибо за ваш труд! Будьте здоровы!», — написал раис Татарстана.

Ранее стало известно, что годовой план по строительству жилья в Татарстане выполнен на 80%. Застройщики сдали почти 2,6 млн кв. м.

Глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в 2025 году в Татарстане планируют освоить 959 млрд руб. для строительных работ.

Диана Соловьёва