NBC: США могут пригласить Зеленского на Аляску

Администрация президента США может пригласить Владимира Зеленского на Аляску, где 15 августа пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет NBC News со ссылкой на источники.

Собеседник телеканала уточнил, что возможный визит Владимира Зеленского «обсуждается». Как добавил еще один источник, «все очень надеются, что это произойдет».

О возможном приглашении Владимира Зеленского на Аляску пишет и CBS News. По словам его источника, переговоры президентов России и США находятся на стадии разработки. Как уточнил собеседник, все еще существует вероятность, что президент Украины может «принять какое-то участие» во встрече.