Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 км

Вулкан Ключевская сопка на Камчатке вновь выбросил пепел на высоту около 10 км. МЧС предупредило о возможном выпадении незначительного количество пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа.

«На пути следования (пеплового шлейфа,— "Ъ") находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального округа, там не исключается незначительное количество пепла»,— говорится в сообщении управления МЧС по Камчатскому краю.

Как напомнило ведомство, в случае пеплопада спасатели рекомендуют не выходить на улицу. Дома необходимо закрыть все двери и окна. «Если во время пеплопада ты находился на улице, не вноси одежду в дом»,— добавило МЧС.

Накануне вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту 11,5 км. Глава Усть-Камчатского округа Олег Бондаренко сообщал, что в поселках Ключи и Усть-Камчатск началась уборка вулканического пепла с улиц. В округе также круглосуточно работают пять пунктов выдачи средств индивидуальной защиты.

